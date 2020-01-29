Временная администрация страховой компании «Поволжский страховой альянс» обнаружила в компании признаки вывода активов, сообщает пресс-служба Банка России.



«Временной администрацией в ходе осуществления своих функций установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в действиях руководства и собственников общества, а также третьих лиц признаков противоправных деяний, направленных на вывод активов общества посредством их реализации по заниженной стоимости и выкупа обществом доли в уставном капитале у участников в период реализации обществом плана восстановления платежеспособности», — отмечается в сообщении.



В ЦБ напоминают, что у СК «Поволжский страховой альянс» приказом от 6 июня 2019 года были отозваны лицензии на осуществление страхования и перестрахования.

Арбитражный суд Самарской области 14 января 2020 года принял решение о признании СК «Поволжский страховой альянс» банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

«Информация об операциях общества, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — сообщает регулятор.