В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается выплачивать компенсации родителям или законным представителям детей, если не было предоставлено место в детском саду. Текст поправок к закону «Об образовании в Российской Федерации» опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Так, депутаты предлагают установить, что родители либо законные представители детей в возрасте от полутора до трех лет, поставленных на учет в уполномоченном органе исполнительной власти для предоставления им места в дошкольной образовательной организации, но не получившие его по причине отсутствия свободных мест, имеют право на получение компенсации.

Такая компенсация будет выплачиваться из средств федерального бюджета в размере не менее прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ, в котором ребенок поставлен на учет на получение места в дошкольной образовательной организации.

Также авторы инициативы предлагают установить, что порядок осуществления выплат указанных компенсаций и иные вопросы, не урегулированные настоящим законом, будет определять правительство РФ.

Закон, согласно поправкам, в случае принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.