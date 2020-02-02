В период январских каникул «Ингосстрах» зафиксировал более 2 тыс. обращений туристов за медицинской помощью. Лидером по количеству обращений стал Таиланд, на его долю пришлось 978 заявок, еще 250 составили другие страны Юго-Восточной Азии. На горнолыжных курортах зарегистрировано всего 230 обращений.



Туристы — клиенты компании, отдыхавшие в Таиланде и в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего обращались за медпомощью в следующих случаях: пищевые отравления (кишечные инфекции); простудные заболевания; травмы, полученные при управлении моторными транспортными средствами; бытовые травмы; укусы диких животных (обезьян); ожоги медуз.

Клиенты, отдыхающие на горнолыжных курортах Европы, обратились за медицинской помощью 230 раз. Лидером по числу происшествий стала Италия (71 случай), на втором месте — Австрия (57 случаев), на третьем — Франция (44 случая). В основном это были травмы, полученные во время катания на склонах, а также простудные заболевания.

«Обращения, зафиксированные в период новогодних каникул, ярко показывают особую популярность пляжного отдыха в регионах Юго-Восточной Азии у россиян. При этом причины обращений достаточно стандартные и мало отличаются от случаев, фиксируемых в летний период. Мы также отмечаем у клиентов хорошее понимание алгоритмов получения медицинской помощи за рубежом с использованием удобных для них каналов коммуникаций для связи с сервисным центром», — комментирует начальник управления урегулирования убытков компании «Ингосстрах» Максим Максимкин.

