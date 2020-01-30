Частных детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишут «Известия» . Это следует из материалов МВД за подписью замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина, поступивших в Госдуму.

Как говорится в письме, ЦБ во взаимодействии с Российским союзом автостраховщиков (РСА) следует разработать правовые основы привлечения на аутсорсинг юридических и физических лиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы при подаче заявлений в правоохранительные органы.

По действующему законодательству, частные сыщики должны получить письменное согласие страхователя на проведение расследования в отношении него, что, разумеется, невозможно, заявил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. В настоящее время РСА совместно с ЦБ активно разрабатывает законопроект о страховой детективной деятельности, а также создаются подразделения по борьбе с мошенничеством внутри самих страховых компаний, подчеркнул Ефремов.

В ЦБ добавили, что собранные частными детективами доказательства сейчас не имеют процессуального статуса, то есть не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки. По словам регулятора, наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями будет содействовать раскрытию преступлений.

По мнению экспертов, инициатива МВД связана с дефицитом сотрудников, обладающих достаточной квалификацией для раскрытия мошенничества в сфере ОСАГО. Цена скрытого наблюдения начинается от 12 тыс. рублей, прослушка — от 600 рублей/кв. м, сбор компромата на бизнес-партнера — от 50 тыс. рублей, следует из прайса одного из московских детективных бюро. Проблема также заключается в дефиците частных детективов, поясняют эксперты. По данным РСА, в России работают всего порядка 900 человек.