В России в марте 2020 года появится концепция единого портала правового информирования и правового просвещения населения, пишут «Известия» . С помощью новых государственных электронных сервисов россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь и разрешать споры. Совфед попросил субъекты до 27 февраля подготовить предложения по формированию сайта.

Тема создания единого портала правового информирования и просвещения населения — одна из ключевых в работе комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству в этом году, заявил ее председатель Андрей Клишас.

В каждом регионе определят ответственных за работу с сайтом. Они будут следить за тем, чтобы разделы платформы постоянно содержали актуальную и достоверную информацию. Сенаторы уже сформировали предварительную концепцию портала, проработав ее с ключевыми министерствами. У него будет многоуровневая структура с федеральными и региональными сегментами.

В декабре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила премьер-министру письмо о поддержке создания портала. Его проработкой, помимо Минюста и Совфеда, занимаются Минкомсвязь и Минфин.