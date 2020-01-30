Американская компания Facebook согласилась выплатить 550 млн долларов в рамках урегулирования претензий со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в противоправном сборе биометрических данных пользователей одноименной социальной сети. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на финансового директора Facebook Дэвида Венера, передает ТАСС.

Как уточнил представитель компании, упомянутая сумма включена в графу расходов и издержек в опубликованном в среду отчете компании за IV квартал прошлого года. «Мы решили добиваться урегулирования [претензий], чтобы оставить эту тему в прошлом в интересах наших сообщества и акционеров», — пояснил он.

Данное разбирательство было начато в 2015 году, когда жители американского штата Иллинойс предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор биометрических данных пользователей без их согласия и в нарушение законов Иллинойса. Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, например информацию о цвете их глаз. Из искового заявления следовало, что таким образом были нарушены права примерно 6 млн жителей штата.

В течение нескольких лет юристы Facebook добивались лишения иска статуса коллективного, а также полного прекращения производства по делу.



Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно данным корпоративной отчетности компании, число пользователей, которые регулярно заходят в социальную сеть Facebook, увеличилось на 8% за один год и достигло 2,5 млрд.