Администрация США не станет отменять или снижать пошлины на импорт китайских товаров и услуг, даже если последствия вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, начнут негативно сказываться на экономике КНР. Об этом заявил в среду, 29 января, в эфире телеканала CNBC глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, передает ТАСС.

«Пошлины введены из-за того, что Китай занимается масштабным и нечестным субсидированием. Они используют государственные предприятия, чтобы выкинуть американские компании и рабочих из бизнеса», — пояснил Наварро. По его словам, сохранение в силе американских пошлин гарантирует переход Китая к переговорам по второй фазе торговой сделки с США.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме выразил убеждение, что попытки поднять вопрос об отмене пошлин на импорт китайских товаров в США ввиду последствий вспышки пневмонии исходят «прямо с Уолл-стрит».

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Касаясь отмены американских пошлин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер указал, что их снижение будет возможно только по итогам второй фазы сделки.



Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухане. К четвергу, 30 января, число зараженных в КНР увеличилось до 7 711 человек, 170 умерли. Новый вирус был выявлен еще в 16 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила в эту страну своих специалистов.