В России вступает в силу закон, направленный на оптимизацию порядка уведомления банками судебного пристава-исполнителя о реквизитах счетов должника.

Как напоминает РИА Новости, соответствующие изменения в закон «Об исполнительном производстве» были подготовлены Минюстом России и 2 августа 2019 года подписаны президентом РФ Владимиром Путиным. Документ вступает в силу 30 января.

Ранее в Минюсте сообщали, что отсутствие до настоящего времени единых требований к форматам сообщений между Федеральной службой судебных приставов и кредитными организациями не позволяло банкам оперативно уведомлять судебных приставов об исполнении постановлений о наложении ареста на денежные средства должников.



В связи с этим ФССП наделяется полномочиями, по согласованию с Центробанком, на утверждение требований к сообщению на бумажном носителе, а также по согласованию с Центробанком и Минкомсвязью — на утверждение требований к формату сообщения в форме электронного документа.