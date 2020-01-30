Фондовые торги в России стартовали в четверг в «красной зоне», свидетельствует информация Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи терял 0,86%, индекс РТС — 0,88%. На 10:07 падение составило 0,88% и 1,26% соответственно: индекс Мосбиржи находился на отметке 3 101,33 пункта, индекс РТС — на уровне 1 550,81.

«Рухнувшая» на азиатском рынке нефть уведет российские акции сильно вниз, прогнозировал перед началом торгов в РФ аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Он напоминает, что рынок акций РФ накануне немного подрос (хотя, в отличие от вторника, рост был неравномерным), при этом после окончания российских фондовых торгов «резко вниз пошли американские индексы; сегодня с утра фьючерсы на них продолжают уверенное падение».

«Рынком вновь завладели страхи снижения мировой экономики на фоне продолжающего победное шествие китайского коронавируса, — пишет Антонов. — Масла в огонь подлил и глава ФРС Джером Пауэлл, который вчера назвал коронавирус серьезной проблемой с неизвестными пока последствиями. Других сюрпризов ФРС не преподнесла, оставив ставку на неизменном уровне. Но более пугает нефть, в ходе азиатских торгов сегодня дешевеющая на 2,7%. Котировки ушли под важную поддержку 58,5 доллара за баррель. Снижению способствовал не только общий негативный внешний фон, но и данные по запасам нефти в США: они выросли на 3,5 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал рост на 0,5 млн. Если в ближайшие часы нефть не предпримет попыток отскока, то распродажи могут лишь усилиться: среднесрочные инвесторы будут закрывать длинные позиции, а реальные нефтедобытчики вполне могут начать хеджироваться от дальнейшего снижения котировок. Следующей целью падения нефти выступает район 55 долларов за баррель».



«Естественно, что на таком фоне российский рынок акций откроется вниз. В первый час торгов падение может составить порядка 1%», — предположил перед началом сессии эксперт.

Утром российские фондовые индексы окажутся под давлением ввиду ослабления склонности к риску на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать новых продаж, также прогнозировала до начала торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее словам, «панических настроений на зарубежных биржах не наблюдается, что само по себе обнадеживающий сигнал, но и поводы для покупок найти будет непросто».

