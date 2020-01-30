Альфа-Банк начал доставлять потребительские кредиты в день заказа. Представитель банка приедет к клиенту, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, затем выдаст и активирует дебетовую карту с деньгами, пояснили в кредитной организации.

В банке уточняют, что встреча с его представителем занимает около 30 минут, после чего клиент может снимать деньги в банкомате или платить полученной картой. Услуга актуальна для тех, кто еще не стал клиентом Альфа-Банка; если же счет в банке уже есть, то новый счет с суммой кредита появится в мобильном приложении сразу после оформления и одобрения заявки.

Если заявка оформлена до 14:00, представитель банка приедет в тот же день, при оформлении после 14:00 — на следующий день. Сейчас доставка действует в Барнауле, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, с начала февраля 2020 года к списку добавятся Санкт-Петербург, Ижевск, Калининград, Нижний Новгород, Уфа, Омск.



Минимальная ставка потребительского кредита в Альфа-Банке — 8,8% годовых в рублях, напоминают в финучреждении. Получить одобрение по кредиту в сумме до 5 млн рублей можно за две минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение. Срок кредитования — до пяти лет.