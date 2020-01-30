Сбербанк в партнерстве с порталом «Работа.ру» реализовал инструмент поиска работы для людей старшего поколения. Поиск ведется среди вакансий сайта «Работа.ру», по которым работодатели подтвердили готовность принять соискателя в возрасте от 50 лет, уточняется в сообщении кредитной организации.

Сервис размещен на портале «Активный возраст», который представляет собой онлайн-журнал Сбербанка для людей старшего поколения. На данный момент на портале представлено порядка 10 тыс. вакансий от более чем 500 работодателей.

Помимо поиска работы в сервисе предусмотрен конструктор резюме.

Ранее сервис ограниченно тестировался в Московском регионе. Теперь он доступен по всей стране.



«Мы видим, что спрос на работников старшего возраста есть, и надеемся, что благодаря нашему проекту он возрастет. Например, в 2019 году «Работа.ру» выделила самые распространенные сферы деятельности, куда готовы брать на работу даже кандидатов в возрасте старше 55 лет. Согласно нашему исследованию, на первом месте оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности: 16,3% из них готовы нанимать сотрудников в предпенсионном возрасте. Второе место заняла сфера ретейла — 14,7%. На третьем — ресторанная (10,7%) и транспортная (10%) отрасли. Меньше всего готовы рассматривать предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинге — по 0,4% компаний», — комментирует директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова.

