Власти РФ продолжат выполнять социальные обязательства в полном объеме, индексируя выплаты в установленных законом случаях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Хочу еще раз всех заверить, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме и, соответственно, индексироваться в предусмотренных законом случаях», — сказал Мишустин, которого цитирует ТАСС, на заседании правительства в четверг.
Премьер призвал правительство разъяснять свои действия людям «доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок».
«В частности, предложение по снижению размера прожиточного минимума Минтрудом на 3,7% в целом по России (это было за четвертый квартал подсчитано) — оно было озвучено, но, к сожалению, все это было немножко не так интерпретировано средствами массовой информации», — привел пример Мишустин. «Антон Олегович Котяков (министр труда и социальной защиты РФ. — Прим. Банки.ру) вчера провел брифинг, где он объяснил, о чем идет речь. Но это произошло на следующий день, и, конечно, тут не к министру претензии, а больше к работе пресс-службы, которая, когда увидела, что происходит, должна была проинформировать либо своего руководителя, либо аппарат правительства», — подчеркнул премьер.
«И на этапе публикации проекта надо было просто разъяснить, что предлагаемые изменения в первую очередь не повлияют на объемы социальной помощи, — продолжил Мишустин. — Изменение прожиточного минимума за четвертый квартал на размере социальных выплат никак не сказывается. Профессионалы это знают, соответственно, у людей возникли вопросы».
Ранее Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения, 11 510 рублей для трудоспособного населения, 8 788 рублей для пенсионеров, 10 383 рублей для детей. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к III кварталу на 3,7% на душу населения. В III квартале показатель составил 11 012 рублей на душу населения, снизившись с 11 185 рублей во II квартале. В среду пресс-служба Минтруда сообщила, что величина прожиточного минимума за IV квартал не влияет на размер социальных выплат, поскольку за основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года.
Министерство использует среднегодовое значение прожиточного минимума, чтобы определить его влияние на порог бедности.
В четверг на сайте правительства опубликовано постановление, которым с 1 февраля 2020 года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в размере 1,03.
«Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — говорится в документе.
Уточняется, что в категорию граждан, которых коснется индексация выплат и пособий, входят лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Согласно пояснительной записке, индексация выплат, пособий и компенсаций предусмотрена один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.
В Минтруде также проинформировали об индексации пособий, выплат и компенсаций с 1 февраля на 3%.
«По официальной информации Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составляет 103%. Таким образом, исходя из указанного значения индекса потребительских цен, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2020 году индексируется на 3%», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, ежемесячные денежные выплаты и ежегодная денежная компенсация инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, ежемесячная денежная выплата Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
Также увеличатся компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, социальные пособия на погребение, ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.