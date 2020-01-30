Власти РФ продолжат выполнять социальные обязательства в полном объеме, индексируя выплаты в установленных законом случаях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Хочу еще раз всех заверить, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме и, соответственно, индексироваться в предусмотренных законом случаях», — сказал Мишустин, которого цитирует ТАСС, на заседании правительства в четверг.

Премьер призвал правительство разъяснять свои действия людям «доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок».

«В частности, предложение по снижению размера прожиточного минимума Минтрудом на 3,7% в целом по России (это было за четвертый квартал подсчитано) — оно было озвучено, но, к сожалению, все это было немножко не так интерпретировано средствами массовой информации», — привел пример Мишустин. «Антон Олегович Котяков (министр труда и социальной защиты РФ. — Прим. Банки.ру) вчера провел брифинг, где он объяснил, о чем идет речь. Но это произошло на следующий день, и, конечно, тут не к министру претензии, а больше к работе пресс-службы, которая, когда увидела, что происходит, должна была проинформировать либо своего руководителя, либо аппарат правительства», — подчеркнул премьер.

«И на этапе публикации проекта надо было просто разъяснить, что предлагаемые изменения в первую очередь не повлияют на объемы социальной помощи, — продолжил Мишустин. — Изменение прожиточного минимума за четвертый квартал на размере социальных выплат никак не сказывается. Профессионалы это знают, соответственно, у людей возникли вопросы».

Ранее Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения, 11 510 рублей для трудоспособного населения, 8 788 рублей для пенсионеров, 10 383 рублей для детей. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к III кварталу на 3,7% на душу населения. В III квартале показатель составил 11 012 рублей на душу населения, снизившись с 11 185 рублей во II квартале. В среду пресс-служба Минтруда сообщила, что величина прожиточного минимума за IV квартал не влияет на размер социальных выплат, поскольку за основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года.



Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно Министерство использует среднегодовое значение прожиточного минимума, чтобы определить его влияние на порог бедности.

В четверг на сайте правительства опубликовано постановление, которым с 1 февраля 2020 года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в размере 1,03.

«Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — говорится в документе.

Уточняется, что в категорию граждан, которых коснется индексация выплат и пособий, входят лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Согласно пояснительной записке, индексация выплат, пособий и компенсаций предусмотрена один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.

В Минтруде также проинформировали об индексации пособий, выплат и компенсаций с 1 февраля на 3%.

«По официальной информации Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составляет 103%. Таким образом, исходя из указанного значения индекса потребительских цен, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2020 году индексируется на 3%», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, ежемесячные денежные выплаты и ежегодная денежная компенсация инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, ежемесячная денежная выплата Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Также увеличатся компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, социальные пособия на погребение, ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.