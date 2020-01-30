ВТБ планирует начать сбор лицевой биометрии в отделениях во II квартале 2020 года, говорится в презентации банка.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что лицевая биометрия позволит облегчить и ускорить процесс обслуживания клиентов в отделениях. На входе в отделение камеры будут распознавать клиента, что сократит время на поиск его профиля в системах банка и позволит сразу же начать адресное обслуживание.

«Плюс эта дополнительная идентификация нам позволит расширить лимиты цифровых платежей», — отметил представитель банка. Сейчас внутри банка лимит одного платежа составляет 100 тыс. рублей, при переводе через Систему быстрых платежей (СБП) — 15 тыс. рублей.

В ноябре 2019 года ВТБ запустил собственную биометрическую платформу и начал сбор голосовых слепков. За полтора месяца банк собрал более 7 тыс. образцов. По словам Анатолия Печатникова, это позволяет улучшить защиту клиентов от мошенников и социальной инженерии.