Чиновники ушедшего в отставку правительства рекомендовали ЦБ снизить таргет по инфляции после замедления роста цен, пишет Forbes , ссылаясь на Bloomberg.

В середине января глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ЦБ придется переходить к другому таргету по инфляции. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева тогда же сообщила, что регулятор пока не планирует менять таргет по инфляции. По ее словам, очень вредно менять таргет часто.

В ЦБ выступили против изменения таргета по инфляции Пересматривать таргет пока преждевременно, считает первый зампред Ксения Юдаева.

Позицию ЦБ поддержали большинство из 20 опрошенных Bloomberg экономистов. По их мнению, таргет в 4% был установлен относительно недавно и еще слишком рано говорить о том, что инфляционные ожидания удалось заякорить на этом уровне. Рост цен сейчас может быть медленным, но во многом это временное явление, пояснили они.

Четверо аналитиков предположили, что ЦБ должен изменить таргет. Из них только один допустил, что в течение года регулятор действительно изменит таргет по инфляции.

«Если ЦБ не сможет обеспечить достижение собственной цели по инфляции, это будет означать провал монетарной политики. Центробанку нужно агрессивно понижать саму ставку», — заявил стратег Sberbank CIB Николай Минко.