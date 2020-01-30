• Курс евро в ходе торгов в четверг поднялся выше 70 рублей впервые с 16 декабря 2019 года. Таковы данные Московской биржи. Курс европейской валюты на 19:00 мск составил 70,0225 рубля, увеличившись на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. Курс рубля днем в четверг продолжил снижение предыдущего дня на фоне падения цены на нефть марки Brent и бегства инвесторов от риска, отмечают аналитики.



• Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин и ЦБ действительно обсуждают перенос программы софинансирования взносов на ГПП.

• Агентство стратегических инициатив (АСИ) и представители деловых объединений (РСПП, ТПП, «Опоры России» и «Деловой России») намерены разработать рейтинг качества жизни в регионах. Президент России Владимир Путин одобрил его разработку. Предлагаемый АСИ рейтинг должен оценить общую удовлетворенность общества социальной сферой и охватить сферы образования, здравоохранения, соцподдержки, личной безопасности и т. п. Он будет устранять разрыв между статистическими данными, указывающими на номинальный рост или улучшения, и реальным социальным самочувствием граждан.

• Интернет-торговля пригрозила отказом от проведения распродаж в ответ на введение регулирования акций. Ассоциация компаний интернет-торговли (объединяет крупнейших ретейлеров) направила главе комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву свой негативный отзыв на законопроект о новом порядке проведения распродаж. Документ о распродажах предполагает, что розница, проводя распродажи, будет следовать более строгим правилам. Так, торговцы должны указывать точные сроки акции, которые сегодня могут и не анонсироваться, а также причины ее проведения.

