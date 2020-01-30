В Москве и Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых, в том числе их лидера, в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных субъектах РФ. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительная сумма материального ущерба превысила 2,6 млн долларов.

«По имеющейся информации, группировка состояла из жителей Свердловской области, роли каждого были четко распределены. Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Впоследствии фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое», — говорится в сообщении.

При обысках по местам их проживания изъяты 400 тыс. долларов, 110 тыс. фунтов стерлингов, 3,6 тыс. евро и более 1 млн рублей. Также обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.

Предварительное расследование продолжается.