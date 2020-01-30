МТС Банк подвел предварительные итоги за 2019 год. Чистая прибыль по РСБУ с учетом СПОД составила 2,3 млрд рублей, увеличившись на 67% по сравнению с 2018 годом, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Розничный кредитный портфель вырос на 67% и составил 91,3 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель — на 36% по сравнению с 2018 годом до 124 млрд рублей. Операционный доход банка год к году вырос на 20%. Чистый процентный доход — на 27%.

NPL розничного бизнеса сократился до 7,2% против 11,4% в 2018 году. Нетто-активы банка по состоянию на конец 2019 года выросли на 20% — до 182 млрд со 152 млрд рублей в 2018-м. Итоговая финансовая отчетность за 2019 год по РСБУ будет представлена в апреле 2020 года.

«2019 год был для МТС Банка успешным и прошел под знаком большой технологической трансформации. Мы проделали колоссальную работу по развитию уровня клиентского сервиса, внедрению передовых банковских технологий, а также глубокому проникновению в цифровую экосистему МТС. Банк третий год подряд удваивает продажи в розничном сегменте и демонстрирует высокие операционные показатели, — отметил председатель правления МТС Банка Илья Филатов. — Мы готовы к новым вызовам 2020 года. В центре нашей стратегии — клиент. МТС Банк обслуживает более трех миллионов клиентов финансовых сервисов по всей стране. Поэтому для нас важно понимать и предвосхищать их потребности и ожидания. Как результат — больше возможностей для всех участников процесса».