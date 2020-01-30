Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в многомиллионной растрате. Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Морозова, бизнесмен объявлен в международный розыск, сообщил ТАСС.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Минца Бориса Иосифовича, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, соответствующее ходатайство следствия назначено к рассмотрению на 31 января в 10:00 мск. Также в розыск объявлены два сына бизнесмена, обвиняемые в растрате. «Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — уточнила представитель суда.

Экс-совладелец группы «Открытие», основатель О1 Group Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр являются обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 млрд рублей. Об этом пишет РБК , ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования. Информацию подтвердил адвокат Минца Федор Куприянов. Он добавил, что пока не располагает сведениями, что это за деньги, «но это не средства вкладчиков банков никоим образом».



По словам Куприянова, данное дело заказное и направлено на отъем бизнеса Минца и его сыновей. «При этом незаконно и ходатайство следствия об аресте: арест коммерсантов запрещен уголовно-процессуальным кодексом. Тем более что семья Минцев не скрывается от следствия и будет защищаться через своих адвокатов», — добавил адвокат.

Источник РБК сообщил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы стали обвиняемыми по уголовному делу в середине января, вскоре после праздников.

Газета «Ведомости» в конце мая 2018 года сообщала со ссылкой на свои источники, что Борис Минц и все три его сына вместе с семьями уехали в Лондон.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) контроль над финансовой группой «Будущее» и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Миллиардер также является основателем Музея русского импрессионизма.

