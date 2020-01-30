Международные резервы России на 24 января составили 559,8 млрд долларов против 558,9 млрд на 17 января текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Центробанка.



Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 0,9 млрд долларов, или на 0,2%. Банк России указывает, что рост произошел «под преобладавшим воздействием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированным отрицательной переоценкой».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Согласно данным регулятора, за весь 2019 год резервы выросли на 85,9 млрд (против 35,8 млрд долларов в 2018 году).

В 2018 году показатель вырос примерно на 35,8 млрд долларов.



В июне прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.