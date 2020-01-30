В России к 2035 году 96% всех трансакций, связанных с платежами и переводами, будут осуществляться при помощи специальных технологических решений. В денежном выражении объем операций должен составить почти 15 трлн долларов, говорится в докладе Института «Центр развития» НИУ «ВШЭ».

По мнению экспертов ВШЭ, перспективы российской финтехиндустрии выглядят достаточно оптимистично, несмотря на то что сектор находится в зачаточном состоянии. Так, в 2020 году объем рынка может составить около 65 млрд рублей.

По данным Deloitte, 60% финтехкомпаний положительно оценивают перспективы развития технологичного рынка в РФ. При этом 90% ожидают существенного улучшения дел в ближайшей перспективе. Финтехстартапы могут стать новыми серьезными игроками финансового сектора в РФ.

Согласно ряду исследований, проведенных различными аналитическими компаниями, наиболее перспективными направлениями развития в России являются платежи и переводы, финансирование, управление капиталом и страхование. Что касается технологий, на базе которых будут реализовываться вышеперечисленные решения, то, по мнению отраслевых аналитиков, наиболее перспективными являются мобильные технологии, большие данные, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распределенные реестры и облачные технологии.

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Во всем мире, в том числе и в России, ожидается, что в ближайшей перспективе крупные банки и платежные системы постараются вытеснить IТ-компании с рынка мгновенных платежей. Что касается такого сегмента, как финансирование, то к 2035 году, по оценкам экспертов, уровень проникновения финансовых технологий в сегмент финансирования будет равен 37%. Ожидается, что объем финансирования составит 178,6 млрд долларов. Одним из ключевых направлений может стать P2P-кредитование или краудлендинг. При этом в РФ, по мнению ряда аналитиков, будущее лежит в области кредитования под залог активов. В отношении направления, связанного с управлением частным капиталом и финансовым консультированием, можно сказать, что объем этого сегмента финтеха может составить 42,6 млрд рублей в 2035 году. Доля активов, находящихся под управлением технологичных сервисов, составит 46% — фактически половину всего рынка розничных инвестиционных услуг.