Суд частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшим топ-менеджерам банка «Рублевский», постановив взыскать часть указанной в иске суммы с одного из ответчиков, следует из сообщения на сайте АСВ.

Банк потерял лицензию 24 декабря 2013 года и был признан банкротом в феврале 2014-го. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Агентство 16 февраля 2017 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших топ-менеджеров банка (председателя правления Сергея Занегина, членов правления Игоря Васина, Сергея Солуянова, Елены Божковой, Натальи Каненковой, членов наблюдательного совета Павла Бакуна (гражданин Белоруссии), Дмитрия Чувилина, Петра Сорокина, Игоря Горбунова, Николая Галкина, Андрея Талышева и Марины Цукановой) к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере порядка 779,795 млн рублей.

Агентство поясняло, что действия ответчиков в период с 4 июня 2012 года по 24 декабря 2013-го по выдаче либо одобрению выдачи кредитов техническим юридическим лицам и физическому лицу, не имеющему финансовой возможности вернуть долг, а также бездействие Сергея Занегина причинили ущерб банку.



Определением Арбитражного суда Москвы от 27 января 2020 года заявление агентства удовлетворено частично: с Сергея Занегина в пользу банка взыскано чуть больше 82,795 млн рублей.