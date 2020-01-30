Следственным управлением УВД по ЗАО направлено в суд уголовное дело о преднамеренном банкротстве кредитной организации с ущербом 497 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве с причинением ущерба на сумму свыше 497 миллионов рублей», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Установлено, что фигурант уголовного дела, являясь акционером, собственником и руководителем одного из банков, зная его финансовое состояние и размер активов, воспользовался своим служебным положением.

«Мужчина совершил умышленные действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Злоумышленник заключил 23 договора залога с 23 юридическими лицами, по которым фактически предмет залога отсутствовал. Сумма материального ущерба составила свыше 497 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

Столичные полицейские задержали подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.