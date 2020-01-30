Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,65% и составил 3 108,58 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,66% — до отметки 1 544,58.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,14%, Мосбиржи — на 0,38%, «АЛРОСы» — на 2,87%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,2%, «Газпрома» — на 0,16%.

В четверг на финансовых рынках продолжалось глобальное бегство инвесторов от риска, отмечают эксперты.

«Российский фондовый рынок сегодня снова продает. На площадку вернулись пессимисты, которых нервирует снижение сырьевых котировок, и этот фактор давления на цены сложно обойти вниманием. Индекс Мосбиржи балансирует около 3 106 пунктов, на исходе января он может оставаться в границах 3 100—3 125 пунктов. Индекс РТС отступил в область 1 545 пунктов за счет возобновления валютной качки. При реализации негативного сценария завтра валютный индекс может спуститься к отметке 1 520», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.