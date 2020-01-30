Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%. Об этом свидетельствуют данные , опубликованные на сайте Банка России.

В декабре 2019 года четверть объема кредитования физических лиц приходилась на ИЖК. Всего за месяц было предоставлено более 145 тыс. ипотечных кредитов на сумму 345,1 млрд рублей, что на четверть превысило соответствующие показатели ноября 2019 года.

Совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 января 2020 года составила 7,7 трлн рублей и по сравнению с началом 2019-го выросла на 1,1 трлн рублей.