Президент России Владимир Путин во время встречи с общественными организациями Подмосковья в Красногорске отметил значение цифровизации для решения проблем в стране.

Представители организаций рассказали президенту, как различные цифровые сервисы помогают упрощать жизнь людей в регионе. «Здесь на вашем примере видно, что это не пустой звук, это, извините за моветон, не трепотня какая-то, а это серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается страна и каждый конкретный человек», — сказал Путин.

Он отметил, что благодаря использованию цифровых технологий упростилась обратная связь с гражданами, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, реагировать на проблемы. «На примере Московской области, других регионов, где внедряются эти технологии, мы видим, что качество работы всех уровней власти принципиальным образом улучшается», — добавил глава государства.