Минфин России уточнил результаты состоявшегося в среду, 29 января, аукциона по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS с погашением в апреле 2024 года в связи с неисполнением заявок одним из участников, говорится в сообщении ведомства.



По сообщению Минфина, конкурентные заявки, поданные на аукционе на общую сумму 1,05 млрд рублей по номинальной стоимости, не исполнила компания «Горизонт — Брокер». Изначально итоговый объем размещения ОФЗ выпуска № 24021RMFS был объявлен в размере 36,144 млрд рублей.

Согласно уточненным результатам, объем размещения составил 35,094 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.

«К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО «Московская биржа», — говорится в сообщении Минфина.