Держатели карт банка «Восточный» предпочитают проводить зимние каникулы на территории России — 90% операций по картам банка было проведено в пределах РФ. Таковы данные исследования финучреждения.



«Самыми популярными сегментами (по количеству операций) для новогодних трат на родине оказались следующие: продуктовые магазины (супермаркеты), рестораны (в том числе формата фастфуд), магазины одежды и обуви, ювелирные магазины, оплата услуг транспорта (авиа, ж/д, автобусные билеты, такси). Самая дорогая новогодняя покупка в 2020 году по картам банка «Восточный» в РФ была совершена в Новосибирске на сумму 745 850 рублей», — отмечается в релизе.

В топ-10 городов, где совершено больше всего платежных операций в первые дни января клиентами «Восточного», вошли Москва (средний чек новогодней покупки — 1 657 рублей), Санкт-Петербург (1 224 рубля), Красноярск (1 031 рубль), Иркутск (1 125 рублей), Новосибирск (1 240 рублей), Владивосток (1 586 рублей), Хабаровск (1 069 рублей), Улан-Удэ (1 102 рубля), Якутск (1 368 рублей) и Пермь (762 рубля).

За границей держатели карт «Восточного» предпочитают отдыхать: в Таиланде (средний чек новогодней операции — 947 рублей в пересчете на российскую валюту), Великобритании (1 145 рублей), Италии (4 130 рублей), США (13 597 рублей) и Объединенных Арабских Эмиратах (9 114 рублей). «За границей держатели карт банка «Восточный» предпочитают расплачиваться картами за покупки в магазинах одежды и обуви, а также в ювелирных салонах. На втором месте по популярности — рестораны, на третьем — гостиницы и отели, затем транспорт, потом досуг (билеты в музеи, парки развлечений, горнолыжные курорты)», — заключили в банке.

Аналитики финучреждения изучили операции с 1 по 9 января 2020 года по выпущенным «Восточным» кредитным картам.