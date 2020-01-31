Банкиры отмечают позитивное влияние снижения межбанковских комиссий в платежных системах, но прежде всего в сегменте социально значимых направлений, пишет «Коммерсант» .

Платежная система JCB с 30 января снизила межбанковскую комиссию при оплате картами социально значимых (образование, медицина, аптеки) и крупных (автомобили и недвижимость) покупок. Ведущие платежные системы («Мир», Mastercard и Visa) сделали это еще с 1 октября прошлого года. По мнению независимого эксперта на платежном рынке Дмитрия Вишнякова, этот шаг платежных систем должен продемонстрировать ЦБ динамику установления ставок самостоятельно и предвосхитит регулирование ставок со стороны регулятора.

По словам представителей кредитных организаций, наблюдается фактическое снижение ставок в сегменте аптек. Также снижение комиссий повлияло на микробизнес, который быстро реагирует на снижение стоимости, и их доля в обороте начинает динамично увеличиваться. Однако ожидается лишь постепенный рост доли платежей по картам в таких направлениях, как авто и недвижимость.

Как пояснил представитель одного из крупных банков, кроме межбанковской комиссии, размер которой ограничен платежными системами на уровне 10 тыс. рублей, остается еще и клиринговая комиссия, у которой верхняя планка не установлена. Ее размер находится на уровне около 0,1%, что при стоимости автомобиля в 10 млн рублей удваивает общую комиссию. При этом эксперты обращают внимание, что даже комиссия в 10 тыс. рублей критична для доходности дилеров, если говорить о самых популярных автомобилях сегмента 1—1,2 млн рублей. В таких условиях дилеры продолжают договариваться с банками об условиях.