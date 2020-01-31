Отозвана лицензия у Апабанка, свидетельствует информация на сайте ЦБ.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 января 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у АО «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк» (регистрационный номер 2404, Москва)», — указано в уведомлении регулятора.

Как поясняется в расширенном релизе ЦБ, решение об отзыве лицензии у банка было принято в связи с тем, что он:

• занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения (отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтенной на балансе недвижимости по требованию Банка России выявило снижение более чем на 40% капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов);

• нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов, указывают в Центробанке.

Банк России также аннулировал лицензию Апабанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк не является участником системы страхования вкладов.



По величине активов кредитная организация занимала 369-е место в банковской системе РФ, согласно данным отчетности на 1 января 2020 года, указано в сообщении Центробанка (по данным финансового рейтинга Банки.ру, на 1 декабря 2019-го банк был на 372-м месте по активам).

