Гражданам необходимо предоставить возможность отказаться от онлайн-оплаты товаров и услуг и дистанционного перевода средств, пишет «Коммерсант» . Такое мнение высказал Общероссийский народный фронт (ОНФ) на экспертном совещании на тему противодействия мошенничеству, связанному с несанкционированным использованием банковских карт.

Правозащитники предлагают рассмотреть вопрос предоставления гражданам права письменно отказаться от сервисов по дистанционному переводу денег и оплаты услуг в Интернете, оставив лишь возможность снятия средств в банкоматах. Это можно реализовать как на уровне банков, так и через Национальную систему платежных карт (НСПК). Другим вариантом решения проблемы социальной инженерии может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денег.

В Минфине сообщили, что вопрос находится в компетенции ЦБ. По словам первого заместителя директора департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева, предлагается совершенствовать процедуры отслеживания перечисляемых средств и их возврата, «что следует закрепить в законодательстве».

По словам руководителя управления правового сопровождения бизнеса Тинькофф Банка Александра Стремоусова, в рамках заседания было предложено разработать дополнительные рекомендации для решения проблемы со стороны банковской отрасли. На фоне бурного развития мобильного банкинга и интернет-торговли решение лишить пользователей преимуществ, которые предлагают цифровые сервисы, выглядит радикальным, считают операторы связи.

Эксперты считают, что резкое внедрение подобных мер может привести к дополнительным издержкам кредитных организаций, к тому же если потребуется проведение какой-либо дистанционной операции, то понадобится и значительное время, чтобы разрешить ее. Поэтому, отмечают эксперты, важно максимально упростить сам процесс выставления подобных ограничений и их снятия со стороны клиента.