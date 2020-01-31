Банк России объявил о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка.

В сообщении , размещенном на сайте ЦБ в разделе «Информация по кредитным организациям» (подраздел «Финансовое оздоровление кредитных организаций», рубрика «Продажа кредитных организаций», подрубрика «Действующие предложения по продаже банков»), указано, что «предмет возможной реализации — 30 931 745 649 833 118 000 000 000 (тридцать септиллионов девятьсот тридцать один секстиллион семьсот сорок пять квинтиллионов шестьсот сорок девять квадриллионов восемьсот тридцать три триллиона сто восемнадцать миллиардов) акций банка (100%), включая:

30 931 745 649 833 117 999 750 000 (тридцать септиллионов девятьсот тридцать один секстиллион семьсот сорок пять квинтиллионов шестьсот сорок девять квадриллионов восемьсот тридцать три триллиона сто семнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций банка… номинальной стоимостью 1 / 5 155 290 941 638 853 рубля каждая;

250 000 (двести пятьдесят тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций банка с определенным размером дивиденда… номинальной стоимостью 1 / 5 155 290 941 638 853 рубля каждая».

Согласно подсчетам Банки.ру, номинал предложенных на продажу акций составляет чуть больше 6 млрд рублей.

В примечании указано, что «в сентябре 2019 года Банк России, реализуя предусмотренное законодательством Российской Федерации право, осуществил принудительный выкуп акций банка у его миноритарных акционеров. На принадлежащие отдельным миноритарным акционерам акции банка, составляющие 0,0000000047% от общего количества акций, наложено ограничение в виде ареста. В настоящее время Банком России осуществляются мероприятия по снятию ограничений с таких акций банка. В случае незавершения мероприятий по снятию ограничений к моменту заключения договора купли-продажи акций банка в договор будет включено условие об обязанности Банка России продать приобретателю акций банка и обязанности приобретателя акций банка купить такие акции по той же цене после снятия ограничений».



Обращения заинтересованных лиц будут приниматься в период с 1 по 15 апреля 2020 года. По результатам рассмотрения указанных сообщений Банком России будет принято решение о дальнейших способах реализации акций АТБ, о чем будет объявлено дополнительно.

Аветисян сообщил об интересе к покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка Для этого должно сложиться много факторов.

Уточняется, что заинтересованное лицо может до начала срока приема обращений направить в банк запрос о проведении по согласованию с ним проверки его финансово-хозяйственной деятельности (due diligence). В этом случае надо будет уведомить ЦБ и Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, следует из сообщения.

В случае наличия заинтересованности заключение договора купли-продажи акций банка запланировано ориентировочно на август 2020 года, указано в сообщении ЦБ.

Регулятор напоминает, что стал владельцем обыкновенных и привилегированных именных акций, составляющих более 99,99% уставного капитала АТБ, в рамках осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации.

«По результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банком соблюдаются все обязательные нормативы, обеспечена его стабильная доходность. В соответствии с пресс-релизом от 20 ноября 2019 года, АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «ВВ+(RU)», прогноз — «развивающийся», — указывают в ЦБ.

У ЦБ появятся новые способы продажи санируемых банков Изменения предоставят Банку России большую гибкость в выборе способа продажи с учетом спроса потенциальных инвесторов, отмечает заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

Напомним, в марте 2019 года был признан не состоявшимся аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка, поскольку участники не вышли на торги. До этого сообщалось, что к участию в аукционе были допущены два игрока: Совкомбанк и Московский Кредитный Банк.

Центробанк в декабре 2018-го выставил на продажу 99,99999833333333% уставного капитала АТБ со стартовой ценой чуть больше 9,857 млрд рублей, а минимальная цена реализации акций была установлена в 6 млрд 1 рубль.



Санация Азиатско-Тихоокеанского Банка с участием УК ФКБС стартовала 26 апреля 2018 года.



По словам председателя наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора Василия Поздышева, «под управлением УК ФКБС санация банка фактически завершена. Банком соблюдаются все обязательные нормативы, достигнут стабильный рост основных показателей деятельности, по результатам 2019 года ожидается получение банком значительной прибыли».

«Банк России готов выставить АТБ на продажу и начать процедуру выхода из капитала оздоровленного банка с учетом недавних изменений в законодательство. По результатам изучения заинтересованности на рынке Банк России определит оптимальный способ продажи банка, а именно — проведение торгов в форме аукциона или конкурса либо продажа одному лицу без проведения торгов», — уточнил Поздышев.

