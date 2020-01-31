Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление об аресте имущества бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, в рамках иска о взыскании с них 141,39 млрд рублей. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Татарстана.

Также в заявлении о принятии обеспечительных мер АСВ просит запретить Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество банка, а ФНС РФ — производить регистрацию отчуждения долей и вносить в ЕГРЮЛ записи, связанные с добровольной ликвидацией или реорганизацией организации. Заявление суд рассмотрит 31 января.

Ранее суд принял к производству и назначил на 18 февраля рассмотрение заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка и взыскании с них 141,39 млрд рублей.

Суд принял к производству иск АСВ к экс-руководству Татфондбанка на 141 млрд рублей Рассмотрение заявления АСВ назначено на 18 февраля.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Арбитражный суд Татарстана в ноябре 2019 года продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Роберта Мусина. Объем уголовного дела в отношении Мусина составляет 517 томов, а следствие установило причастность обвиняемого и к другим преступлениям. «Совокупный ущерб от действий Мусина составил более 53 млрд рублей», — подчеркнули в СК. Обвиняемый находится под домашним арестом. Суд арестовал имущество по уголовному делу на сумму более 4,2 млрд рублей.