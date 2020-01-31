Российская валюта дорожает к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 15 копеек. На 10:14 мск курс доллара понизился на 16 копеек и составил 63,1 рубля, а евро подешевел до 69,54 рубля (минус 29 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром динамика рубля может быть разнонаправленной. По ее словам, прогноз по курсу доллара повышается до 63—64 рублей, а прогноз по курсу евро — до 69—70 рублей.

«Ждем с утра роста рубля, в том числе из-за фиксации прибыли рублевыми «медведями». Первой целью его является район 62,5 рубля за доллар. Однако сокращение позиций в рубле ближе к вечеру выглядело бы логичным. В целом ситуация на финансовых рынках продолжает оставаться неопределенной. Рынок полностью перешел во власть спекулянтов, у которых на фоне высокой волатильности появились отличные возможности для заработка», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.