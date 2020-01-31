ЦБ установил официальные курсы валют с 1 февраля.

Курс доллара повысился на 10,26 копейки, составив 63,1385 рубля (63,0359 рубля на 31 января). Курс евро вырос на 18,25 копейки до 69,5976 рубля (69,4151 рубля на 31 января).

На валютных торгах Московской биржи на 12:02 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 3 копейки и составил 63,23 рубля. Евро на 12:01 подешевел на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 69,68 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,04—63,33 рубля за доллар и 69,47—69,76 рубля за евро.