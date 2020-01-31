Бизнесмен Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие». Об этом в пятницу на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь, передает ТАСС.

«Следствие ходатайствует о заочном аресте Бориса Минца и его сыновей, Дмитрия и Александра, по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие», — сказал следователь.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск. В пятницу суд заочно арестовал старшего из сыновей — Дмитрия Минца. Ходатайства о заочном аресте Бориса и Александра Минцев будут рассмотрены в ближайшее время.

Борис Минц объявлен в международный розыск по делу о многомиллионной растрате СК просит его заочного ареста.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments контроль над финансовой группой «Будущее» и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Миллиардер также является основателем Музея русского импрессионизма. Борис Минц входит в так называемый кремлевский список конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более 1 млрд долларов и могут подвергнуться санкциям.



Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. По словам одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями «О1 Груп Финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие». В свою очередь, в пресс-службе банка «Открытие» агентству ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет РФ с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.

Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате Бывший совладелец группы «Открытие» Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 млрд рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.

Уточним, что, согласно опубликованным позже данным на сайте Следственного комитета РФ, сумма хищения составляет 35 млрд рублей. «В июле — августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, а также председатель правления ПАО «Банк «ФК Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс». Таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей. В отношении Данкевича ранее была избрана аналогичная мера пресечения, и он также объявлен в международный розыск», — указано в релизе СК (прим. Банки.ру).