Востребованность льготной ипотеки под 6% для семей с двумя и более детьми в 2019 году вдвое превысила плановые показатели, по программе выдано 40 тыс. кредитов. Об этом сообщил на конференции «Ипотека-2020: эскроу и цифровая среда» замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«Эта программа является частью федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми», который входит в состав нацпроекта «Демография». По итогам года мы видим, что выдано порядка 40 тысяч кредитов в рамках этой программы. Задача в рамках федерального проекта стояла на уровне 20 тысяч. Это говорит о том, что это программа востребованна», — сказал он.

Яковлев добавил, что в эту программу были внесены изменения, которые повысили ее эффективность: период субсидирования был распространен на весь срок действия кредита, были доработаны вопросы со страховкой.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке.