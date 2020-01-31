Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие» Александра Минца — младшего сына объявленного в международный розыск бизнесмена Бориса Минца, передает ТАСС.

Ранее в пятницу суд заочно арестовал старшего из сыновей — Дмитрия Минца.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — огласила постановление судья Наталия Дударь в отношении каждого из обвиняемых.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Уголовное дело возбуждено 17 сентября 2017 года. Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск. Ходатайство о заочном аресте Бориса Минца будет рассмотрено в ближайшее время.

Бориса Минца и его сыновей обвинили в многомиллиардной растрате средств банка «Открытие» В пятницу суд заочно арестовал старшего из сыновей — Дмитрия Минца.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments контроль над финансовой группой «Будущее» и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Миллиардер также является основателем Музея русского импрессионизма. Борис Минц входит в так называемый кремлевский список конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более 1 млрд долларов и могут подвергнуться санкциям.



Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. По словам одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями «О1 Груп Финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие». В свою очередь в пресс-службе банка «Открытие» агентству ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк, действительно, обращался в Следственный комитет РФ с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.

Уточним, что, согласно данным на сайте Следственного комитета РФ, сумма хищения составляет 35 млрд рублей. «В июле — августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, а также председатель правления ПАО «Банк «ФК Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс». Таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей. В отношении Данкевича ранее была избрана аналогичная мера пресечения, и он также объявлен в международный розыск», — указано в релизе СК (прим. Банки.ру).

