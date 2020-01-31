Ставки по ипотечным кредитам упали до уровня ниже 9%. Об этом сообщил в пятницу руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», передает ТАСС.

Согласно статистике Банка России, опубликованной в четверг, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 процентного пункта — до 9% годовых. Это минимальное значение за всю историю наблюдения.

Средневзвешенная ставка по ипотеке достигла исторического минимума Показатель снизился до 9%.

«Сейчас ставки по ипотеке впервые (по рыночным продуктам, которые мы мониторим) упали ниже 9%. Такого не было никогда. И, конечно, это говорит о том, что выдача ипотеки будет расти. По нашим оценкам, снижение ставки по ипотеке примерно на 1 процентный пункт увеличивает выдачу на 30%. Эти данные построены на исследовании, которое мы делали с ВЦИОМом», — сказал он.

Гольдберг добавил, что если в начале 2019 года наблюдался некоторый рост ипотечных ставок, то уже к концу года был превзойден план нацпроекта — ставка упала ниже 9% (до 8,9%). По его оценке, цель на 2020 год по ипотечной ставке в 8,7% будет достигнута в России уже в первом полугодии.



Федеральный проект «Ипотека» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке в 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.