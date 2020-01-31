Банк России подвел первые итоги деятельности рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка, которая была создана в августе 2019 года. За три месяца от участников рынка поступило свыше 600 инициатив, большая часть которых уже прошла рассмотрение рабочими подгруппами, сообщает регулятор.

Всего действует 14 подгрупп, в составе которых 252 человека: 158 представителей участников рынка и 94 — Банка России.

Работа направлена на актуализацию нормативной базы по вопросам, относящимся к компетенции мегарегулятора.

Большинство принятых решений касаются вопросов допуска финансовых организаций на рынок (28 инициатив) и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (21 инициатива). Одобрены предложения, направленные на совершенствование процедуры формирования отчетности банками и некредитными финансовыми организациями, а также на упрощение раскрытия информации эмитентами.

Часть принятых предложений нацелена на снижение регуляторной нагрузки в банковской деятельности, работе страховых и микрофинансовых организаций, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



В общей сложности Банк России одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки, следует из релиза.