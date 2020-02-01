В число самых угоняемых машин вошли Toyota, Hyundai, Kia и Lexus, следует из статистики страховой компании «Согласие».



На них приходится 61% автомобилей, которые предпочитают угонщики. При этом в 22% случаев злоумышленников привлекают Toyota, в 19% — Hyundai. На Kia и Lexus приходится по 10% угоняемых легковых авто.

В 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге наибольшее число угонов пришлось на Hyundai. Опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, а также рядом с промышленными зонами, напомнили в «Согласии».

«В целом риск угона конкретного автомобиля зависит от востребованности его запасных частей на вторичном рынке, а также доступности инструментов перехвата сигнала штатного брелока. Угнанные автомобили или документы от них нередко используют страховые мошенники, поэтому страховые компании с осторожностью принимают на страхование машины, найденные после угона, и тариф, как правило, в этом случае будет выше», — прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрей Ковалев.

По данным МВД, преступники предпочитают угонять машины у домов в ночное время, а у торговых центров — днем. Самыми распространенными способами похищения являются взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла и угон с использованием радиоэлектронных средств.