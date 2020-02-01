Выплаты льготникам проиндексируют

С 1 февраля размер компенсаций и денежных выплат льготникам повышают на 3%. Индексация проводится ежегодно на величину инфляции. Так, в 2019 году размер льгот повысили на 4,3%. Изменения касаются инвалидов, ветеранов, семей с детьми, Героев Советского Союза и других льготных категорий россиян.

Завершается третий этап амнистии капиталов

Третий этап амнистии капиталов стартовал 1 июня 2019 года. Россияне могли добровольно задекларировать свои зарубежные активы и банковские счета в упрощенном порядке и без уплаты налогов. Гарантии амнистии остались такими же, как и на первых двух этапах, однако условия были более жесткими. Ключевое отличие третьей волны — обязательное требование перерегистрировать иностранную компанию в специальном административном районе на острове Русский во Владивостоке или острове Октябрьский в Калининграде, а также перевести все средства с иностранных счетов в российский банк. Возможность амнистировать свой капитал на данном этапе будет закрыта 29 февраля.

Торговые автоматы без бумажных чеков

Владельцы вендинговых автоматов с февраля получили право не выдавать бумажный чек, если на дисплее отображается QR-код. Электронный чек покупатели могут получить, считав этот код c экрана. Если QR-кода на дисплее нет или у покупателя нет возможности его отсканировать, чеки должны быть предоставлены по-прежнему.

«Дальневосточный гектар» в Бурятии и Забайкалье расширяется

В феврале стартует второй этап программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии и Забайкалье. Первый этап в этих регионах начался в августе 2019 года, однако до сих пор получить бесплатный гектар могли только местные жители. Теперь доступ к льготной земле получат жители всех 11 дальневосточных регионов. На третьем этапе, который стартует 1 августа, право бесплатно оформить участок в Бурятии и Забайкалье получат жители всей страны.

Цены на проезд в московском транспорте повышаются

С 1 февраля цены на проезд вырастут в среднем на 3%. Так, разовая поездка на метро подорожает на 2 рубля — до 57 рублей по билету «Единый», 40 рублей при «Тройке» и 44 рубля при оплате банковской картой.