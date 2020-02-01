• Предложение освободить от подоходного налога самых бедных россиян и одновременно повысить ставку до 16% для всех остальных вызвало в конце прошлого года бурную дискуссию. Новый премьер-министр от этой идеи отказался, но осадок остался. О том, что не так c предложениями по НДФЛ и каким он должен быть, читайте здесь.

• Пользователи «Народного рейтинга» и форума Банки.ру регулярно жалуются на надоедливые звонки из банков и коллекторских агентств по поводу долгов. Особенно неприятно, если это долги другого человека. О том, как себя вести, чтобы такие звонки прекратились, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• Сообщения о разворачивающейся эпидемии в китайском городе Ухань с 11-миллионным населением стали тем самым триггером для коррекции рынка, о которой все давно говорили. Станет ли китайский коронавирус причиной глобального кризиса, выясняем в материале «Кара поднебесная».

• Никто не любит очереди, особенно в поликлиниках. Страховщики предлагают альтернативу — телемедицинские консультации. Кто пользуется услугой и на что стоит обратить внимание, выясняем в «Разборе Банки.ру».



• От нового правительства ждут ускорения экономического роста, а значит — инвестиций в реализацию нацпроектов. О том, какие отрасли и акции выиграют в первую очередь, разбираемся в материале «Портфель «Президентский».