Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

«Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации», — заявили в Роскомнадзоре. В пресс-службе напомнили, что компаниям может грозить штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

Соответствующий протокол будет направлен в суд в течение трех рабочих дней. В ведомстве отметили, что на подписании протоколов присутствовал представитель Twitter, представитель Facebook не явился.

По данным Роскомнадзора, компании нарушили статью 19.7 КоАП РФ («Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом»). Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ были направлены Роскомнадзором в Facebook и Twitter в конце декабря 2018 года, однако ведомство конкретного ответа не получило.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 млн до 6 млн рублей, в случае повторного — от 6 млн до 18 млн рублей.

