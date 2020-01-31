ВТБ сообщил о временной приостановке командировок сотрудников в Китай и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с распространением в регионе коронавируса.

«В связи с распространением коронавируса ВТБ, являясь международной компанией, представленной более чем в 20 странах мира, принял решение о введении ряда ограничений... Временно приостановлены командировки сотрудников в Китай и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в комментарии пресс-службы госбанка.

У ВТБ есть по одному филиалу в Китае и Индии, а также филиал «ВТБ Капитала» в Сингапуре, говорится на сайте госбанка.