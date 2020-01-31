Федеральная антимонопольная служба России получила от «большой четверки» мобильных операторов ответы на запрос ведомства в связи с повышением цен на ряд архивных тарифов и завершит проверку в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении ФАС.



«Все операторы связи в установленный срок представили в ФАС ответы на запрос. Анализируется свыше 4 тысяч тарифных планов. ФАС в кратчайшие сроки завершит проверку на предмет соответствия антимонопольному законодательству», — сказал заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 году заявляли в «МегаФоне» и «Билайне» еще в декабре 2019 года, разослав соответствующую информацию своим абонентам. Так, «МегаФон» анонсировал повышение ряда архивных тарифов с 13 января, «Билайн» — с 16 января.

Предупреждение об изменении части архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал оператор Tele2. В свою очередь в МТС предупреждали абонентов о повышении с 30 января цен на некоторые архивные тарифы.

В связи с этим ФАС отправила запросы компаниям с требованием представить до 31 января сведения о тарифных планах в России, в рамках которых с 1 января планировалось повышение стоимости услуг связи с разбивкой по регионам действия тарифного плана, указанием сведений, является тарифный план архивным или доступным для подключения, изменение стоимости, изменение наполнения тарифного плана, а также количество абонентов на каждом тарифном плане, для которых произошли изменения.