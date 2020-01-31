Иностранные инвесторы приобрели 55% бессрочных субординированных еврооблигаций Совкомбанка, рассказал РИА Новости Дмитрий Гладков, и. о. главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования «Ренессанс Капитала», который выступил одним из организаторов сделки.

Совкомбанк в четверг закрыл книгу заявок на вечные евробонды с кол-опционом через пять лет в объеме 300 млн долларов и доходностью в размере 7,75% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 8,25% годовых, но был снижен до уровня около 8% годовых.

Инвесторы из континентальной Европы купили 22% выпуска, из Азии и региона MENA — 12%, Великобритании — 12%, инвесторы из США приобрели 9% бумаг. На российских инвесторов пришлось 45% выпуска, сообщил Гладков.

По его словам, книга заявок достигла почти 2 млрд долларов. По типам инвесторов 65% размещенных бумаг пришлось на банки, 35% — на управляющие компании и фонды.

Совкомбанк 24—29 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».