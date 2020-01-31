Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 65 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,905 рубля. С начала торговой сессии было проведено 47,6 тыс. сделок на 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,04—63,93 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,79 рубля, увеличившись на 96 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 11,6 тыс. сделок на 574,1 млн евро по курсам от 69,47 до 70,83 рубля за евро.

Доллар к концу месяца реабилитировался по полной программе, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Рубль к доллару наиболее крепок был 10 января (менее 61 рубля за доллар). Цель роста доллара составляет 64 рубля. Пара евро/рубль за январь выросла на 1,7%. Пока внешний фон на стороне доллара и евро. В первый рабочий день февраля единая валюта с высокой вероятностью будет торговаться в диапазоне 69,55—71 рубль», — комментирует эксперт.