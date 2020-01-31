Ежегодный рейтинг самых дорогих публичных компаний России по состоянию на конец 2019 года, составленный агентством «РИА Рейтинг», возглавил «Газпром» с капитализацией в 98 млрд долларов. На втором месте за газовой корпорацией расположился Сбербанк, капитализация которого на конец 2019 года составила 89 млрд долларов. Замыкает тройку компания «Роснефть» с капитализацией в 77 млрд долларов.

Как уточняет агентство, рейтинг строился по данным Московской биржи, зарубежных бирж, эмитентов и Центробанка РФ. Оценка капитализации производилась исходя из стоимости выпущенных обыкновенных акций или депозитарных расписок на них, торгующихся на биржах на конец декабря 2019 года. Пересчет в доллары США был произведен по курсу, установленному Центробанком РФ на конец 2019-го. Изменение капитализации считалось в долларах США.



В первой десятке оказались также «ЛУКОЙЛ», «Новатэк», «Норильский никель», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Полюс».



В первой десятке рейтинга за прошедший год произошли достаточно сильные перестановки. Во-первых, опять сменился лидер. Теперь самая большая капитализация у «Газпрома», хотя годом ранее он был четвертым. Такой прогресс стал возможен из-за роста стоимости акций почти на 90%. Рост акций «Газпрома» связан со скорым окончанием крупных инвестиций в новые трубопроводы и обещанием увеличить дивиденды в среднесрочной перспективе. Соответственно в 2019 году лидирующую строчку потеряла НК «Роснефть», при этом капитализация у нее выросла на 18%, но это лишь девятый прирост среди топ-10 рейтинга. Новичком же первой десятки стала золотодобывающая компания «Полюс» (прирост капитализации за год на 47%), которая вытеснила НМЛК (в рейтинге теперь занимает 13-е место) из топ-10.

В целом капитализация первой десятки в долларовом исчислении за год выросла на 44%. Таким образом, лидеры суммарно показали более высокий рост по сравнению с результатом рынка в целом. При этом минимальный объем рыночной капитализации, который необходим для попадания в топ-10, за год выросла до 15,3 млрд долларов на 31 декабря 2019 года против 13,6 млрд годом ранее.

Согласно оценкам экспертов, за прошедший год долларовая капитализация топ-100 самых дорогих компаний России увеличилась на 37%, или на 216 млрд долларов, и составила 808 млрд долларов на 31 декабря 2019 года. Для сравнения результат на начало 2020 года почти в два раза больше, чем на начало 2016-го, то есть за четыре года рынок удвоился. При этом в конце 2013 года суммарная капитализация топ-100 самых дорогих компаний России была 813 млрд долларов, таким образом, потери кризиса 2014—2016 годов до сих пор не отыграны.



В 2020 году, по мнению экспертов, можно ожидать коррекции российского и мировых фондовых рынков. «Это замедлит рост стоимости большинства публичных компаний, но в целом по итогам года капитализация большинства эмитентов, скорее всего, вырастет. Прежде всего это будет вызвано улучшением макроэкономических показателей в России из-за снижения ставок, роста бюджетных расходов и повышения потребительской и предпринимательской уверенности. Лучше рынка будут торговаться бумаги компаний ретейла, сектора недвижимости и металлургии», — заключают аналитики.





