Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на Лондонской бирже 31 января опустилась ниже 56 долларов, свидетельствуют биржевые данные.



По данным на 22:00 мск, стоимость барреля Brent составляла 55,83 доллара.

В последний раз цена нефти опускалась ниже 56 долларов за баррель 7 августа 2019 года.