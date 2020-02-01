Выход Великобритании из ЕС, несмотря на общую неопределенность, вряд ли значимо повлияет непосредственно на экономику России, при этом его «побочное действие» еще предстоит оценить, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости.

Великобритания покинула ЕС в 23:00 (2:00 мск субботы). Теперь до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям «соглашения о разводе», утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет.

В базовом прогнозе АКРА ожидает, что сторонам в итоге удастся прийти к соглашению, в том числе по торговле. «ЕС для Великобритании является самым крупным торговым партнером, на него приходится около половины внешнего товарооборота страны. В случае если у них не получится договориться, это отрицательно скажется на их экономиках», — уверена старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

При этом она считает, что прямое влияние на Россию будет небольшим при любом исходе, поскольку Россия слабо связана с Великобританией и по торговым, и по финансовым потокам. «На нее приходится всего около 2,5% нашего товарного торгового оборота за первые 11 месяцев 2019 года и 4,3% входящих прямых инвестиций на середину 2019 года», — отмечает собеседница агентства.

Не ожидает существенного прямого влияния на Россию и главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой.

По его мнению, косвенные эффекты через негативное влияние на экономику Европы возможны, но оценить их сейчас крайне сложно. «Вряд ли они будут существенными из-за Brexit, ведь бизнес во всем мире за последние годы уже приготовился к самым негативным сценариям», — рассуждает он.

Баранова из АКРА, напротив, полагает, что косвенное влияние на экономику России может быть более сильным, особенно в случае выхода Великобритании из ЕС без договоренности.

